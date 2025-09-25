Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbrüche in Cafés +++ Trickdiebstahl +++ LKW-Anhänger geklaut +++ E-Scooter entwendet

Wiesbaden (ots)

1. Einbrüche in Cafés,

Wiesbaden, Dienstag, 23.09.2025, 17:20 Uhr bis Mittwoch, 24.09.2025, 11:00 Uhr

(fp)Zwei Cafés in Wiesbaden wurden in der Nacht zu Mittwoch Ziel von Einbrechern. Zwischen Dienstag, 17:00 Uhr und Mittwoch, 11:00 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Café in der Idsteiner Straße. Nachdem sie Alkoholika und Bargeld an sich genommen hatten, ergriffen sie die Flucht. Auf das Bargeld eines weiteren Cafés hatten es Unbekannte in der Wiesbadener Eintrachtstraße zwischen Dienstag, 23:57 Uhr und Mittwoch, 00:04 Uhr abgesehen. Auch hier gelang es den Tätern sich auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu dem Objekt zu verschaffen. Sie konnten unerkannt mit Bargeld im Gepäck fliehen.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Trickdiebstahl,

Wiesbaden, Am Parkfeld, Mittwoch, 24.09.2025, 12:00 Uhr

(fp)Trickdiebe erbeuteten am Mittwochmittag in der Straße "Am Parkfeld" Bargeld. Eine Wiesbadenerin wurde von zwei unbekannten Personen aus einem PKW heraus auf Spanisch angesprochen und im weiteren Verlauf auf Englisch in ein Gespräch über die deutsche Währung verwickelt. Nachdem die beiden sich aus dem Staub gemacht hatten, stellte die Wiesbadenerin fest, dass aus ihrem Portemonnaie Bargeld entwendet worden war. Einer der Täter wird als männlich, schlank, ca. 30 Jahre alt und ca. 170-175cm groß beschrieben. Er soll schwarzes lockiges Haar mit grauen Strähnen und einen schwarzen Vollbart, ebenfalls mit grauen Strähnen, gehabt haben. Seine Komplizin wird als weiblich, schlank und ca. 30 Jahre alt beschrieben. Sie soll dunkle Haare gehabt haben.

Das 1. Polizeirevier nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

3. LKW-Anhänger geklaut,

Wiesbaden, Kaiser-Wilhelm-Straße, Dienstag, 16.09.2025, 16:30 Uhr bis Mittwoch, 24.09.2025, 08:00 Uhr

(fp)Ein Tiefladeanhänger wurde zwischen Dienstag, 16.09.2025 und Mittwoch, 24.09.2025, in der Kaiser-Wilhelm-Straße entwendet. Die Unbekannten entwendeten den blauen Anhänger der Marke Blomenröhr, an dem zuletzt das Kennzeichen "WI-HS 300" angebracht war auf unbekannte Weise. Der Anhänger dürfte mit einem entsprechenden Fahrzeug abtransportiert worden sein.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit dem 5. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2540 in Verbindung zu setzen.

4. E-Scooter entwendet,

Wiesbaden, Bahnhofsplatz, Sonntag, 21.05.2025, 01:20 Uhr bis 01:50 Uhr

(fp)Unbekannte entwendeten in der Sonntagnacht einen E-Scooter vom Bahnhofsplatz. Die Besitzerin stellte ihren schwarzen Roller der Marke Xiaomi neben einem Einkaufszentrum ab. Als sie zu diesem zurückkehrte, stellte sie fest, dass er entwendet worden war. Zuletzt war das Kennzeichen "431-WZG 2025" angebracht.

Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2540 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell