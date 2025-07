POL-PPRP: Taschendiebstahl in der Knollstraße - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Ludwigshafen - Am Dienstagmorgen (15.07.2025), zwischen 6:10 und 6:40 Uhr, wurden in der Wredestraße (nahe Berliner Platz) Spielzeuge aus einem Geschäft entwendet. Zuvor haben die bislang unbekannten Täter die Schaufensterscheibe eingeworfen, um sich Zutritt zu verschaffen. Haben Sie etwas gesehen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail ...

