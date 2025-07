POL-PPRP: Berauschte Fahrer gestoppt

Ludwigshafen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in der Leuschnerstraße wurden am Dienstagmittag (15.07.2025) gegen 14 Uhr zwei Personen verletzt. Ein 70-jähriger Autofahrer wollte die Leuschnerstraße aus Richtung Ruthenplatz kommend kreuzen und in die Liebigstraße einfahren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 31-jährigen Autofahrerin, die die Leuschnerstraße aus Richtung Goerdeler Platz kommend befuhr. Durch ...

