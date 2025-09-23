Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: "Eine Stunde für die Demokratie" Landtagspräsidentin Astrid Wallmann zu Gast im Polizeipräsidium Westhessen

Wiesbaden (ots)

PP Westhessen,

Konrad-Adenauer-Ring, Wiesbaden,

Donnerstag, 25.09.2029, 17 Uhr

Die Gesellschaft Bürger und Polizei e. V. führt in diesem Sommer unter dem Motto "Eine Stunde für die Demokratie" eine vierteilige Veranstaltungsreihe durch. Ziel ist es, verschiedene gesellschaftliche Diskurse rund um das Thema "Sicherheit" und "Polizei" aufzugreifen und der Bevölkerung nahbar zu machen. Hierzu ist es gelungen, hochkarätige und fachkundige Rednerinnen und Redner zu gewinnen, die aus verschiedensten Themenbereichen Einblicke in die Rolle der Polizei in der heutigen Gesellschaft geben können. Sämtliche Veranstaltungen stehen allen Interessierten offen. Der Eintritt ist frei.

Die zweite Veranstaltung findet am kommenden Donnerstag um 17 Uhr statt. Dieses Mal spricht die Präsidentin des Hessischen Landtages, Astrid Wallmann, als Hauptrednerin. Dr. Marvin Gamisch vom Polizeipräsidium Frankfurt am Main wird das Thema des Abends "Polizei und Parlament zwischen Gewaltenteilung und Zusammenarbeit" aus wissenschaftlicher Sicht beleuchten.

Weitere Veranstaltungen folgen

Die Veranstaltungsreihe bringt in den kommenden Monaten weitere namhafte Rednerinnen und Redner zusammen. So zum Beispiel Dr. Susanne Urban und Steve Landau, welche unter dem Gesichtspunkt "Ohne Schutz geht es nicht - die Verantwortung der Polizei bei der Sicherung jüdischen Lebens in Deutschland" wichtige Einblicke in das jüdische Leben in Hessen geben. Abschließend wird Brigadegeneral Holger Radmann über das heute so wichtige Thema "Zivil-militärische Zusammenarbeit in einer neuen Ära" referieren.

Termine

- Donnerstag, 25.09.2025, 17 bis 18 Uhr: Polizei und Parlament zwischen Gewaltenteilung und Zusammenarbeit - mit Dr. Gamisch und Landtagspräsidentin Wallmann,

- Donnerstag, 30.10.2025, 17 bis 18 Uhr: Ohne Schutz geht es nicht - mit Dr. Urban & Steve Landau über Polizei und jüdisches Leben,

- Donnerstag, 27.11.2025, 17 bis 18 Uhr: Zivil-militärische Zusammenarbeit in einer neuen Ära - mit Prof. Dr. Junk & Brigadegeneral Radmann

Anmeldung

Die Veranstaltungen stehen allen Interessierten offen und bieten Raum für kritischen Austausch und konstruktive Diskussion. Die Anmeldung erfolgt über den Internetauftritt www.buerger-polizei.de

Veranstaltungsort

Polizeipräsidium Westhessen Raum 2323 Konrad-Adenauer-Ring 51 65187 Wiesbaden

Über die Gesellschaft Bürger und Polizei Die Gesellschaft Bürger und Polizei e. V. ist ein gemeinnütziger Verein mit dem Zweck und Ziel der ständigen Pflege der Beziehung zwischen der Bevölkerung und der Polizei, um das gegenseitige Vertrauensverhältnis zu gewährleisten und zu vertiefen. Dies soll insbesondere dadurch geschehen, dass der Bevölkerung aktuelle und weiterbildende Informationen auf dem Gebiet der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, auch durch öffentliche Vortragsveranstaltungen vermittelt werden. Außerdem werden Personen durch die Gesellschaft Bürger und Polizei e. V. belobigt, die für die öffentliche Sicherheit und Ordnung besondere Leistungen erbracht und dafür außergewöhnliche Verdienste erworben oder sich um die Ziele der Gesellschaft besonders verdient gemacht haben.

