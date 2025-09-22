Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Mit Messer verletzt +++ Beleidigt und gewürgt +++ Kette von Hals gerissen +++ Einbrüche in Wohnungen +++ Mehrere Keller aufgebrochen +++ In Schulmensa eingebrochen +++ PKW beschädigt

Wiesbaden (ots)

1. Mit Messer verletzt,

Wiesbaden, Bleichstraße, Samstag, 20.09.2025, 15:00 Uhr

(fp)Ein 37-Jähriger Wiesbadener wurde am Samstagmittag von einem 34-Jährigen Wiesbadener mit einem Messer an der Hand verletzt. Zuvor gerieten die beiden Männer in Streit. Im Verlauf des Streits zog einer der Beiden plötzlich ein Messer und verletzte hiermit den Mann an der Hand. Die Hintergründe der Tat sind Bestandteil der Ermittlungen.

Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

2. Beleidigt und gewürgt,

Wiesbaden, Hermann-Brill-Straße, Sonntag, 21.09.2025, 12:25 Uhr

(fp)Ein 32-Jähriger Wiesbadener wurde am Sonntagmittag in der Herrmann-Brill-Straße in Wiesbaden beleidigt und gewürgt. Ein bislang unbekannter Mann zeigte dem Wiesbadener aus seinem PKW heraus zunächst den Mittelfinger. Im Anschluss packte er ihn mit seiner Hand grob am Hals. Im PKW des Angreifers soll sich noch eine weibliche Person befunden haben. Der Mann wird mit kurzen, dunklen und lockigen Haaren sowie Drei-Tage-Bart beschrieben. Er soll ein weißes T-Shirt der Marke "Levis" getragen haben. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Das 3 Polizeirevier nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-2340 entgegen.

3. Kette von Hals gerissen,

Wiesbaden, Bleichstraße, Sonntag, 21.09.2025, 01:50 Uhr

(fp)Einer 43-Jährigen Wiesbadenerin wurde in der Sonntagnacht von zwei Männern ihre Kette vom Hals gerissen und entwendet. Die Unbekannten näherten sich der Frau von hinten, bevor einer der beiden ihre Halskette griff, diese gewaltsam herunterriss und an sich nahm. Die Täter flüchteten hierauf in unterschiedliche Richtungen. Sie werden als dünn, ca. 18 Jahre alt und ca. 165cm -170cm groß beschrieben. Sie sollen mit dunklen Trainingsanzügen mit dunklen Kapuzen sowie dunklen Schuhen bekleidet gewesen sein. Außerdem hätten sie weiße Masken getragen.

Hinweise nimmt die Wiesbadener Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Einbrüche in Wohnungen,

Wiesbaden, Samstag, 20.09.2025, 19:00 Uhr bis 23:00 Uhr

(fp)Vergangenen Samstag ereigneten sich zwei Wohnungseinbrüche in Wiesbaden. Zwischen 13:00 Uhr und 20:20 Uhr hebelten Unbekannte die Tür einer Wohnung in der Marcobrunnerstraße auf und durchwühlten sie. Über Diebesgut ist bislang noch nichts bekannt. Zwischen 19:00 Uhr und 23:00 Uhr verschafften sich ebenfalls Unbekannte über die Balkontür Zutritt zu einer Wohnung in der Ostpreußenstraße in Wiesbaden-Rambach. Hier entwendeten sie Schmuck und Bargeld.

Hinweise zu den Unbekannten nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Mehrere Keller aufgebrochen,

Wiesbaden, Freitag, 19.09.2025 bis Samstag 20.09.2025

(fp)In insgesamt sechs Keller wurde zwischen Freitag- und Samstagmittag in Wiesbaden-Amöneburg eingebrochen. In der Melanchthonstraße drangen Unbekannte gegen 12:00 Uhr in den Keller eines Mehrfamilienhauses ein. Dort öffneten sie gewaltsam fünf Kellerabteile. Zum Diebesgut ist bislang nichts bekannt. In der Zeit zwischen Freitag, 19.09.2025 und Samstag, 20.09.2025, 12:30 Uhr hatten es Unbekannte in einem Mehrfamilienhaus in der Wiesbadener Landstraße auf Werkzeug abgesehen. Nachdem sie ein Kellerabteil des Hauses aufgebrochen hatten, entwendeten sie Werkzeug im Wert von mehreren Tausend Euro. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

6. In Schulmensa eingebrochen,

Wiesbaden, Johannes-Maaß-Straße, Samstag, 20.09.2025, 13:40 Uhr bis Sonntag, 21.09.2025, 17:15 Uhr

(fp)Zu einem Einbruch in eine Schulmensa kam es zwischen Samstag- und Sonntagmittag in der Johannes-Maaß-Straße in Wiesbaden. Unbekannte drangen vermutlich über ein gekipptes Fenster in die Mensa einer Schule ein. Im Gebäude öffneten sie gewaltsam mehrere Türen und durchwühlten das Inventar, bevor sie mit Bargeld als Beute die Flucht ergriffen.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

7. PKW beschädigt,

Wiesbaden, Limesstraße, Sonntag, 21.09.2025, 04:50 Uhr

(fp)Ein PKW wurde Sonntagnacht in der Limesstraße in Wiesbaden beschädigt. Ein unbekannter Mann trat zweimal gegen den grauen VW T-Roc, bevor er mit einem unbekannten Gegenstand die Heckscheibe des Autos einschlug. An dem VW entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. Der Täter wird als ca. 18 - 21 Jahre alt und 180cm - 185cm groß beschrieben. Er soll eine dünne Statur und dunkelblonde Haare gehabt haben. Bekleidet sei er mit einem grauen Pullover und einem Basecap gewesen.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit dem 4. Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell