POL-WI: Körperverletzung +++ Einbruch in Arztpraxis +++ Werkzeug entwendet +++ Gestohlener BMW aufgefunden +++ E-Scooter geklaut

1. Körperverletzung,

Wiesbaden, An der Ringkirche, Mittwoch, 17.09.2025, 18:00 Uhr

(fp)Zu einer Körperverletzung kam es Mittwochabend im Bereich der Ringkirche in Wiesbaden. Nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung schlug ein männlicher Angreifer einem 54-Jährigen Wiesbadener mehrfach mit der Faust in das Gesicht. Der Täter wird als ca. 30 Jahre alt und ca. 185cm groß beschrieben. Er soll dunkelblonde glatte Haare gehabt haben. Bekleidet sei er mit einem olivgrünen Oberteil und einer blauen Jeans gewesen. Außerdem habe er einen grauen Rucksack mit sich geführt.

Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2340 entgegen.

2. Einbruch in Praxis,

Wiesbaden, Waldstraße, Dienstag, 16.09.2025, 18:00 Uhr bis Mittwoch, 17.09.2025, 07:35 Uhr

(fp)Unbekannte drangen in der Nacht zu Mittwoch in eine Praxis in der Waldstraße ein und entwendeten Bargeld. Die Täter hebelten ein Fenster der Räumlichkeiten auf uns verschafften sich so Zutritt. Nachdem sie aus dem Empfangsbereich Bargeld entwendet hatten, ergriffen sie unerkannt die Flucht.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

3. Werkzeug entwendet,

Mainz-Kastel, Wiesbadener Straße, Montag, 15.09.2025, 17:30 Uhr bis Dienstag, 16.09.2025, 07:30 Uhr

(fp)Diverses Werkzeug wurde zwischen Montagabend und Dienstagmorgen von einer Baustelle in der Wiesbadener Straße in Mainz-Kastel geklaut. Die unbekannten Täter verschafften sich auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu dem Werkzeuglagerraum der Baustelle. Aus diesem entwendeten sie diverse Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro. Von den Tätern fehlt jede Spur.

Das 3. Polizeirevier ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Gestohlener BMW aufgefunden,

Wiesbaden, Münchener Straße, Dienstag, 16.09.2025, 21:00 Uhr bis Mittwoch, 17.09.2025, 07:30 Uhr

(fp)In der Nacht zu Mittwoch wurde ein BMW in der Münchener Straße entwendet. Unbekannten ist es gelungen, die Sicherungsmechanismen des weißen BMW 525d xDrive zu überwinden und diesen zu stehlen. Im Rahmen der ersten Ermittlungen konnte das Fahrzeug am Mittwochmorgen um 11:25 Uhr in Hattersheim in der Lindenstraße aufgefunden werden. An dem Fahrzeug waren die gefälschten Kennzeichen "WOR-GM 98" angebracht. Hinweise zu den Tätern liegen derzeit nicht vor.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

5. E-Scooter geklaut,

Wiesbaden, Luisenstraße, Dienstag, 16.09.2025, 17:15 Uhr bis Mittwoch, 17.09.2025, 04:30 Uhr

(fp)Ein E-Scooter wurde zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen in der Luisenstraße in Wiesbaden entwendet. Bevor die Unbekannten den XIAOMI Roller vom Typ "4 Ultra" klauten, entfernten sie das Kabelschloss, mit dem dieser an einem Geländer angeschlossen war. Hinweise zu den Tätern liegen derzeit nicht vor.

Das 5. Polizeirevier nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-2540 entgegen.

