POL-WI: Wohnungseinbruch +++ Mehrere Keller aufgebrochen +++ Einbruch auf Firmengelände +++ Rollerdiebstahl +++ Beim Gassigehen bedroht und beleidigt +++ Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall +++

1. Wohnungseinbruch,

Wiesbaden, Schumannstraße, Montag, 15.09.2025, 11:00 Uhr bis 21:15 Uhr

(fp)Zu einem Wohnungseinbruch kam es im Laufe des Montags in der Schumannstraße in Wiesbaden. Unbekannte verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu einer Souterrainwohnung und durchwühlten sämtliche Räume. Anschließende flüchteten sie mit Bargeld als Beute.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

2. Mehrere Keller aufgebrochen,

Wiesbaden, Mittwoch, 10.09.2025 bis Dienstag, 15.09.2025

(fp)In der Zeit zwischen vergangenem Mittwoch und Dienstag wurden in Wiesbaden in mehreren Häusern diverse Kellerabteile aufgebrochen und Gegenstände entwendet. In der Meißener Straße in Bierstadt öffneten Unbekannte zwischen Mittwoch, 10.09.2025 und Dienstag, 15.09.2025 insgesamt neun Kellerabteile. Zu dem Diebesgut ist noch nichts bekannt. Das Gleiche in der Wiesbadener Rüthstraße. Hier entwendeten die Einbrecher in der Zeit zwischen Sonntag, 14.09.2025, 14:00 Uhr und Montag, 15.09.2025, 12:30 Uhr eine Werkzeugkiste samt Inhalt. Auch in der Hauberisserstraße hatten es Unbekannte offensichtlich auf Werkzeug abgesehen. Entwendet wurde hier zwischen Donnerstag, 11.09.2025, 16:30 Uhr und Montag, 15.09.2025, 12:00 Uhr ein Akkuschrauber der Marke Wirth und diverse Schraubendreher. Von den Tätern fehlt in allen Fällen jede Spur.

Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Einbruch auf Firmengelände,

Wiesbaden, Mainzer Straße Samstag, 13.09.2025, 14:30 Uhr bis Montag, 15.09.2025, 09:00 Uhr

(fp)Unbekannte verschafften sich zwischen Samstag und Montag unberechtigt Zutritt zu dem Firmengelände eines Entsorgungsbetriebes in der Mainzer Straße. Nachdem zunächst die Scheiben eines Containers mit einer Schaufel eingeschlagen wurden, entwendeten die Unbekannten hieraus den Schlüssel eines auf dem Firmengelände parkenden Fahrzeuges, öffneten dies und durchwühlten es im Anschluss. Hierauf flüchteten sie und nahmen den Schlüssel mit.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

4. Rollerdiebstahl,

Wiesbaden, Erich-Ollenhauer-Straße, Sonntag 14.09.2025, 06:00 Uhr bis 17:00 Uhr

(fp)Einen schwarzer Motorroller der Marke "Zhejiang" entwendeten Unbekannte vergangenen Sonntag in der Erich-Ollenhauer-Straße. Wie den Tätern es gelang die Sicherungsmechanismen zu überwinden, ist noch unklar.

Das 5. Polizeirevier ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

5. Beim Gassigehen bedroht und beleidigt, Wiesbaden, Juister Straße, Montag, 15.09.2025, 18:20 Uhr

(fp)Eine 33-Jährige Frau wurde beim Gassigehen am Montagabend in der Jusiter Straße von einem unbekannten Hundehalter bedroht und beleidigt. Nachdem der Hund der Frau den Mann angebellt hatte, beleidigte er sie und drohte ihr anschließend mit körperlicher Gewalt. Der Unbekannte wird als etwa 70 Jahre alt und ca. 175cm - 180cm groß beschrieben. Er soll wenige helle Haare haben und eine Brille mit schwarzem Rahmen tragen. Bei seinem Hund handele es sich um einen braunen Chihuahua.

Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2340 entgegen.

6. Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall,

Wiesbaden, Albert-Schweizer-Allee, Sonntag, 14.09.2025, 19:50 Uhr

(fp)Nach einem schweren Verkehrsunfall in der Albert-Schweizer-Straße in Wiesbaden von letztem Sonntag, 14.09.2025, 19:50 Uhr, bittet die Polizei um Ihre mithilfe. Nach einem riskanten Abbiegevorgang eines bislang unbekannten Unfallbeteiligten, musste der hinter diesem fahrende Motorradfahrer stark abbremsen und kam zu Fall. Der Fahrer des Motorrades erlitt leichte Verletzungen, sein Sozius wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die unfallverursachende Person blieb zunächst kurz stehen, setzte dann jedoch die Fahrt fort, ohne sich über die Folgen zu vergewissern. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen dunklen PKW mit Wiesbadener Kennzeichen handeln.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-2540 in Verbindung zu setzen.

