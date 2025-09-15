Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Street-Soccer-Turnier für Toleranz in Kastel - Auch Alexander Jaza, Leiter der Polizeidirektion Wiesbaden ist Schirmherr

Street-Soccer-Turnier für Toleranz in Kastel

Am Freitag, 19. September, findet von 14 bis 18 Uhr auf der Bezirkssportanlage der TSG 1846, Jakob-Schick-Straße 2, in Kastel das siebte Street-Soccer-Turnier für Toleranz statt. Das Turnier wird in Kooperation mit Fair Play Hessen des Hessischen Fußball-Verbandes und der Sportjugend Hessen veranstaltet.

Organisiert wird die Veranstaltung vom 2. Polizeirevier, der TSG 1846 Kastel und dem Kinder-, Jugend- und Stadtteilzentrum Reduit des Amts für Soziale Arbeit. Um 14 Uhr eröffnen Sozialdezernentin Dr. Patricia Becher und der Leiter der Polizeidirektion Wiesbaden, Alexander Jaza, das Turnier.

Dr. Becher betont: "Das Street Soccer Turnier ist ein starkes Signal für gelebte Toleranz. Hier begegnen sich Kinder und Jugendliche unabhängig von Herkunft, Sprache oder sozialem Hintergrund. Sie erleben, dass Fair Play, Respekt und Miteinander entscheidend sind - auf dem Platz genauso wie im Alltag. Diese Werte sind für eine solidarische Stadtgesellschaft unverzichtbar."

Auch Jaza hebt die besondere Bedeutung hervor: "Seit vielen Jahren ist das Street-Soccer-Turnier ein gelungenes Beispiel für Präventionsarbeit, Begegnung und Integration. Polizei, Vereine und Jugendhilfe ziehen hier an einem Strang. Gerade durch den sportlichen Wettbewerb entstehen Kontakte und Freundschaften, die langfristig Vertrauen schaffen."

Das Turnier bringt Teams aus Grundschulen, der Wilhelm-Leuschner-Schule, den Betreuenden Grundschulen, der Schulsozialarbeit, dem Kinder-, Jugend- und Stadtteilzentrum Reduit, der Gemeinschaftsunterkunft Kastel Housing, der Fußballabteilung der TSG sowie selbstorganisierten Jugendgruppen zusammen. Begleitet wird das sportliche Programm von Spiel- und Bastelaktionen für Kinder und Eltern.

Für das leibliche Wohl sorgen die TSG 1846 und das Kinder-, Jugend- und Stadtteilzentrum Reduit, unterstützt von gesundekids und Kultur in der Reduit.

