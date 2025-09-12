Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbruch in KiTA +++ Auto von Privatgrundstück geklaut

Wiesbaden (ots)

1. Einbruch in KiTA,

Wiesbaden, Gabelsbergstraße, Mittwoch, 10.09.2025, 18:15 Uhr bis Donnerstag, 11.09.2025, 07:00 Uhr

(fp)Ein Einbruch ereignete sich zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen in einer Kindertagesstätte in der Gabelsbergstraße in Wiesbaden. Als eine Erzieherin der KiTa am Morgen des 11.09.2025 zur Arbeit kam, musste sie feststellen, dass Unbekannte in der Nacht durch ein Kellerfenster in das Objekt eingedrungen sein müssen. Bei genauerer Betrachtung bemerkte sie, dass ein kompletter Safe sowie Bargeld und acht iPads entwendet worden waren. Von den Tätern fehlt jede Spur.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Auto von Privatgrundstück geklaut,

Wiesbaden, Schneewittchenweg, Mittwoch, 10.09.2025, 23:00 Uhr bis Donnerstag, 11.09.2025, 07:00 Uhr

(fp)Zu einem KFZ-Diebstahl kam es in der Nacht zu Donnerstag im Schneewittchenweg in Wiesbaden. Am Morgen des 11.09.2025 stellte der Besitzer eines VW Touran mit dem Kennzeichen RÜD-LD 202 fest, dass dieser durch Unbekannte von seinem Privatgrundstück entwendet worden war. Wie dies den Dieben gelang, ist derzeit noch unklar.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

