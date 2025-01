Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtmitte: 13 Geschäftseinbrüche in den letzten Tagen - Polizei bittet um Unterstützung aus der Bevölkerung

Duisburg (ots)

In der Zeit von Donnerstagabend (2. Januar, 21 Uhr) bis Montagnacht (6. Januar, 1 Uhr) kam es zu mehr als einem duzend Geschäftseinbrüchen im Innenstadtbereich. Meist wandten sich aufmerksame Zeuginnen oder Zeugen an die Polizei, die ihre Beobachtungen meldeten. In einigen Fällen sicherten Experten der Kriminalpolizei Spuren und teilweise auch Videomaterial, was nun gesichtet und ausgewertet wird. Was gestohlen wurde, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Betroffen waren ein Imbiss auf der Hansastraße in Duissern (2. Januar, 21 Uhr bis 3. Januar, 12 Uhr), ein Imbiss auf der Wanheimer Straße in Hochfeld (3. Januar, 4:13 Uhr), ein Kiosk auf der Friedrich-Wilhelm-Straße im Dellviertel (3. Januar, 3:40 Uhr), ein Kiosk auf der Blücherstraße in Hochfeld (3. Januar, 5:25 Uhr), ein Café auf der Krummmacherstraße im Dellviertel (4. Januar, 3:30 Uhr bis 8:15 Uhr), ein Restaurant am Dellplatz (4. Januar, 3:55 Uhr bis 5:25 Uhr) und ein Lebensmittelladen an der Blumenstraße in Neudorf (5. Januar, 7:35 Uhr).

In der Altstadt waren folgende Örtlichkeiten betroffen: ein Restaurant auf der Gutenbergstraße (4. Januar, 5:55 Uhr), ein Restaurant auf der Poststraße (4. Januar, 6 Uhr), eine Bäckerei auf der Münzstraße, Ecke Steinsche Gasse (4. Januar, 18 Uhr), ein Imbissstand an der Untermauerstraße (5. Januar, 9 Uhr), ein Imbissstand an der Steinschen Gasse (5. Januar, 9:45 Uhr) sowie ein Kiosk auf der Königstraße (6. Januar, 1 Uhr)

Die Fahndungen nach den Tätern laufen derzeit auf Hochtouren. Anhand der bisherigen Zeugenvernehmungen werden die Verdächtigen wie folgt beschrieben: In den meisten Fällen berichteten Zeuginnen oder Zeugen, dass es sich um ein Duo handeln soll. Häufig seien die mutmaßlichen Einbrecher mit Fahrrädern unterwegs gewesen. Es soll sich um zwei Männer handeln, die auf 25 bis 35 Jahre geschätzt werden. Beide seien jeweils ca. 1,80 Meter groß. Die Beschreibung der Kleidung variiert teilweise.

In allen Fällen erbittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wenn sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die beschriebenen Personen womöglich gesehen haben oder gar Videoaufzeichnungen haben, melden Sie sich bitte bei den Ermittlern vom Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0203 2800.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell