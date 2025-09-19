Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbruch in Keller +++ Brennender Sperrmüll

Wiesbaden (ots)

Einbruch in Keller,

Wiesbaden, Grazer Straße, Dienstag, 09.09.2025, 08:00 Uhr bis Donnerstag, 18.09.2025, 15:30 Uhr

(fp)In der Zeit zwischen Dienstag, 09.09.2025 und Donnerstag ereignete sich ein Einbruch in einen Keller eines Mehrfamilienhauses in der Grazer Straße. Unbekannte öffneten gewaltsam das Kellerabteil und verschafften sich so Zutritt zu diesem. Wies es ihnen gelungen ist, in das Mehrfamilienhaus zu gelangen, ist derzeit noch nicht bekannt. Über das Diebesgut liegen aktuell noch keine Informationen vor.

Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2240 entgegen.

Brennender Sperrmüll,

Wiesbaden, Schultheißstraße, Donnerstag, 18.09.2025, 23:00 Uhr

(fp)Am Donnerstagabend brannte auf der Straße stehenden Sperrmüll in der Schultheißstraße in Wiesbaden. Die Brandursache ist bislang noch nicht geklärt. Weiterer Schaden entstand nicht.

Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

