Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Beleidigt und geschlagen +++ Diebstahl aus Garage +++ Einbruch in Keller +++ Vespa gestohlen +++ Hauswand beschmiert

Wiesbaden (ots)

1. Beleidigt und geschlagen,

Wiesbaden, Waldstraße, Montag, 22.09.2025, 10:30 Uhr

(fp)Ein bislang Unbekannter hat am Montagmittag zwei Frauen im Bereich der Waldstraße beleidigt und geschlagen. Der Mann fing zunächst auf der Straße unvermittelt an, eine dort laufende Frau zu beleidigen. Im weiteren Verlauf schlug er ihr plötzlich mit der Faust in das Gesicht. Eine zu Hilfe eilende Passantin wurde von dem Mann ebenfalls geschlagen. Er wird als korpulent, ca. 45 Jahre und ca. 170cm groß beschrieben. Er soll mit einem blauen oder grünen Pullover und einer schwarzen Hose bekleidet gewesen sein. Außerdem soll er einen Regenschirm bei sich gehabt haben.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 in Verbindung zu setzen.

2. Einbruch in Keller,

Wiesbaden, Welschstraße, Freitag, 19.09.2025, 20:00 Uhr bis Sonntag, 21.09.2025, 20:00 Uhr

(fp)Auf Werkzeuge aus einem Keller hatten es Einbrecher in der Zeit zwischen Freitag und Montag in der Welschstraße in Wiesbaden abgesehen. Zunächst verschafften die unbekannten Täter sich auf bislang unbekannte Weise Zugang zum Keller eines Mehrfamilienhauses. Dort öffneten sie gewaltsam insgesamt 3 Kellerabteile und entwendeten Werkzeug im Wert von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Diebstahl aus Garage,

Wiesbaden, Johann-Sebastian-Bach-Straße, Samstag, 20.09.2025, 15:00 Uhr bis Sonntag, 22.09.2025, 12:00 Uhr

(fp)Zwischen Samstag- und Sonntagmittag wurden aus einer Garage in der Johann-Sebastian-Bach-Straße in Wiesbaden mehrere Gartengeräte entwendet. Die Täter öffneten auf bislang unbekannte Weise das geschlossene Garagentor, bevor sie diverse Gartengeräte an sich nahmen und mit diesen die Flucht ergriffen. Der Schaden wird auf einen vierstelligen Bereich geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

4. Vespa gestohlen,

Wiesbaden, Hollerbornstraße, Sonntag, 21.09.2025, 20:00 Uhr bis Montag, 22.09.2025, 05:00 Uhr

(fp)Eine Vespa wurde in der Nacht zu Montag in der Hollerbornstraße in Wiesbaden entwendet. Die Besitzerin einer grauen Vespa stellte am Montagmorgen fest, dass ihr Roller, den sie am Vorabend dort abgestellt hatte, nicht mehr da war. Wie es den bislang unbekannten Tätern gelungen ist, die Sicherungsmechanismen zu überwinden, ist bislang noch nicht klar.

Das 5. Polizeirevier ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

5. Hauswand beschmiert,

Wiesbaden, Herderstraße, Montag, 22.09.2025, 17:30 Uhr

(fp)Am Montagmittag wurde eine Hauswand in der Herderstraße in Wiesbaden mit Farbe verunstaltet. Unbekannte beschmierten die Hauswand einer Gaststätte mit einem antisemitischen Schriftzug. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell