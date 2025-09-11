Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Verletzte bei Verkehrsunfall auf Bundesstraße 39

Stadtkreis Heilbronn (ots)

Heilbronn: Verletzte bei Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 39

Am Mittwochmorgen, kurz vor 7 Uhr, wurden bei einem Verkehrsunfall auf der Bundestraße 39 die Insassen zweier Autos verletzt. Die 39-jährige Fahrerin eines Peugeot fuhr auf der Bundesstraße 39 von Heilbronn nach Weinsberg und kam kurz nach der Ortsausfahrt auf die Gegenfahrbahn. Hier stieß sie frontal mit der entgegenkommenden 47 Jahre alten Fahrerin eines Hyundai zusammen. Der Zusammenstoß war derart heftig, dass die Fahrerin des Peugeot von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug geborgen werden musste. Beide Fahrerinnen wurden bei dem Unfall verletzt, durch einen Notarzt erstbehandelt und anschließend zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Die nicht mehr fahrbereiten Unfallfahrzeuge, an welchen ein Gesamtschaden von circa 30.000 Euro entstand wurden durch Abschleppwägen geborgen. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Bundestraße komplett gesperrt. Die Unfallursache ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen, bekannte ist bisher, dass die Fahrerin des Peugeot aktuell nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

