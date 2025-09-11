Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Mehrere Verletzte bei zwei Unfällen

Heilbronn (ots)

Mosbach: Drei Verletzte bei Unfall

Drei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Mittwochabend in Mosbach. Gegen 21 Uhr war ein 21-Jähriger mit seinem BMW auf dem Hardhofweg von Mosbach kommend in Richtung Neckarzimmern unterwegs, als er, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach links von der Fahrbahn abkam. Der junge Mann steuerte daraufhin gegen, kam mit dem BMW nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Durch die Wucht des Aufpralls zogen sich der Fahrer sowie seine 22 und 19 Jahre alten Mitfahrer leichte Verletzungen zu. Eine Behandlung im Krankenhaus war bei allen drei nicht von Nöten.

Adelsheim: Peugeot-Fahrerin bei Unfall schwer verletzt Vermutlich durch eine Ablenkung, kam eine 23-Jährige am Mittwochabend bei Adelsheim mit ihrem Fahrzeug von der Straße ab und verletzte sich schwer. Gegen 22:20 Uhr war die junge Frau mit ihrem Peugeot auf der Landesstraße 1095 von Sennfeld in Richtung Roigheim unterwegs, als sie zunächst mit ihrem Auto leicht nach links in den Gegenverkehr geriet. Daraufhin lenkte sie stark gegen, kam mit dem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Leitpfosten. Anschließend kam der Peugeot erst nach circa 50 Metern in einer angrenzenden Wiese zum Stillstand. Die 23-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und Hilfe holen. Anschließend wurde sie mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt.

