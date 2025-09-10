Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Heilbronn: Suchaktion im Bereich der Schrebergärten im Widmannstal

Heilbronn (ots)

Im Bereich der Schrebergärten zwischen Heilbronn-Frankenbach und Neckargartach kam es am heutigen Mittwoch zu umfangreichen Suchmaßnahmen von Polizei, Feuerwehr und der Rettungshundestaffel. Hierbei kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Gegen 2:40 Uhr hatten Zeugen auf der Frankenbacher Straße an der Bushaltestelle Schlegelgrund einen Mann beobachtet, der sich in auffälliger Weise mit einer jungen Frau in Richtung der Schrebergärten bewegt haben soll. Trotz sofort eingeleiteter Suche konnten sie bislang nicht angetroffen werden. Der Mann wird als etwa 40 Jahre alt und glatzköpfig beschrieben. Die Frankenbacher Straße musste während der Suchaktion am Morgen im betroffenen Bereich gesperrt werden. Die Suchmaßnahmen wurden am Nachmittag gegen 15:30 Uhr ergebnislos eingestellt. Die bisherigen polizeilichen Ermittlungen ergaben keine konkreten Hinweise auf eine strafbare Handlung. Zeugen, die sich gegen 2:40 Uhr im Bereich der Frankenbacher Straße oder der Schrebergärten aufgehalten haben, insbesondere die beiden beschriebenen Personen, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böckingen unter der Telefonnummer 07131 204060 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell