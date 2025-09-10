PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Heilbronn: Suchaktion im Bereich der Schrebergärten im Widmannstal

Heilbronn (ots)

Im Bereich der Schrebergärten zwischen Heilbronn-Frankenbach und Neckargartach kam es am heutigen Mittwoch zu umfangreichen Suchmaßnahmen von Polizei, Feuerwehr und der Rettungshundestaffel. Hierbei kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Gegen 2:40 Uhr hatten Zeugen auf der Frankenbacher Straße an der Bushaltestelle Schlegelgrund einen Mann beobachtet, der sich in auffälliger Weise mit einer jungen Frau in Richtung der Schrebergärten bewegt haben soll. Trotz sofort eingeleiteter Suche konnten sie bislang nicht angetroffen werden. Der Mann wird als etwa 40 Jahre alt und glatzköpfig beschrieben. Die Frankenbacher Straße musste während der Suchaktion am Morgen im betroffenen Bereich gesperrt werden. Die Suchmaßnahmen wurden am Nachmittag gegen 15:30 Uhr ergebnislos eingestellt. Die bisherigen polizeilichen Ermittlungen ergaben keine konkreten Hinweise auf eine strafbare Handlung. Zeugen, die sich gegen 2:40 Uhr im Bereich der Frankenbacher Straße oder der Schrebergärten aufgehalten haben, insbesondere die beiden beschriebenen Personen, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böckingen unter der Telefonnummer 07131 204060 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Alle Meldungen Alle
  • 10.09.2025 – 13:39

    POL-HN: Hohenlohekreis: Schwangere bei Unfall verletzt

    Hohenlohekreis (ots) - Kupferzell: Unfall an der roten Ampel Bei einem Unfall am Dienstagmitttag auf der Bundesstraße 19 bei Kupferzell erlitt eine Schwangere leichte Verletzungen. Die Frau stand mit ihrem VW gegen 13:45 Uhr hinter einem Nissan und einem Mercedes an einer roten Ampel an der Kreuzung mit der Öhringer Straße und der Kupferzeller Straße, als sich von hinten der Mercedes Transporter eines 64-Jährigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren