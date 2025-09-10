Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Einbruch in Leingartener Gaststätte und Verkehrsunfall auf Gemarkung Abstatt

Heilbronn (ots)

Leingarten: Einbruch in Gaststätte - Zeugen gesucht

Nachdem Unbekannte am Montag in eine Gaststätte in Leingarten einbrachen, sucht die Polizei nach Zeugen. Der oder die Einbrecher öffneten zwischen 0:30 Uhr und 14 Uhr gewaltsam eine Zugangstür zu dem Gebäude in der Brühlstraße und gelangten so ins Innere. Die Täter versuchten einen Zigarettenautomaten, der im Lokal aufgestellt war, aufzubrechen, scheiterten aber. Schließlich flüchteten die Unbekannten mit Bargeld und technischen Geräten. Der von den Einbrechern verursachte Schaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Zeugen, die im Tatzeitraum rund um die Brühlstraße verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07138 810630 beim Polizeiposten Leintal zu melden.

Gemarkung Abstatt: 20.000 Euro Schaden bei Verkehrsunfall

Auf rund 20.000 Euro belaufen sich die Schäden nach einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen bei Happenbach. Ein 58 Jahre alter Fiat Lenker fuhr gegen 7:30 Uhr auf der Landesstraße 1111 von Happenbach in Richtung Untergruppenbach. An der Abzweigung zur Autobahn 81 in Richtung Stuttgart ordnete er sich zunächst auf der mittleren Spur ein, die geradeaus in Richtung Untergruppenbach führt. Als er bemerkte, dass er eigentlich nach links auf die Autobahn abbiegen wollte, wechselte er auf den linken Fahrstreifen, ohne dabei den bereits dort fahrenden Nissan eines 41-Jährigen zu bemerken. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, die durch die Wucht des Aufpralls auf die entgegengesetzte Fahrspur abgewiesen wurden. Glücklicherweise wurde kein entgegenkommendes Fahrzeug in den Unfall verwickelt. Beide Autofahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden von Rettungskräften versorgt. Die Autos mussten abgeschleppt werden.

