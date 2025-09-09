Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbruch, Bedrohung und Verstöße am Markplatz

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Neckargartach: Einbruch in Firmengebäude - Zeugen gesucht

In Heilbronn-Neckargartach drangen zwei Täter am frühen Montagmorgen in das Gebäude einer Firma ein. In der Franz-Reichle-Straße verschafften sie sich in der Zeit zwischen 2:50 Uhr und 3:30 Uhr über eine zum Feld gelegene Seitentür gewaltsamen Zutritt. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden Computer, hochwertige Werkzeuge und Lasermessgeräte im Gesamtwert von etwa 15.000 Euro entwendet. Die Tat wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Hinweise erbittet das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen unter 07131 204060.

Heilbronn: Bedrohung im Calisthenics Park

In Heilbronn wurde ein 20-Jähriger am Montagmorgen von einem Unbekannten mit einem längeren Gegenstand bedroht. Gegen 6 Uhr trainierte der Mann zusammen mit einem Bekannten an den Geräten des Calisthenics Parks in der Mannheimer Straße, als der Unbekannte hinzukam. Als die beiden ihn baten, etwas Abstand zu halten, reagierte er aggressiv, zog einen etwa 30 bis 40 Zentimeter langen Gegenstand aus einem Rucksack und bedrohte sie damit. Worum es sich bei dem Gegenstand handelte, konnten die Männer aufgrund der Dunkelheit nicht erkennen. Kurz darauf stieg der Täter auf sein Fahrrad und fuhr in Richtung Europaplatz davon. Er wird als etwa 1,80 Meter groß, athletisch gebaut, dunkel gekleidet und mit Mütze beschrieben. Er sprach Deutsch mit osteuropäischem Akzent. Hinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

Heilbronn: Videoschutz am Marktplatz deckt Verstöße auf

In Heilbronn wurden am Montag mehrere Verstöße festgestellt, die im Rahmen der kürzlich in Kraft getretenen Videoschutzmaßnahmen am Marktplatz aufgedeckt wurden. Gegen 16:45 Uhr kontrollierten Interventionskräfte am Marktplatz auf Höhe der Apotheke einen 39-Jährigen und stellten mehrere Drogenersatzpräparate ohne entsprechenden Nachweis sicher. Auf ihn kommt eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. Um 18:50 Uhr trafen die Beamtinnen und Beamten im Bereich eines Kaffees auf einen 19-Jährigen, der in der dortigen Waffenverbotszone ein Tierabwehrspray mitführte. Er hat mit einem Ordnungswidrigkeitenverfahren zu rechnen. Gegen 19:40 Uhr stellten Kräfte in der Mosergasse, rückwärtig des Drogeriemarkts, bei einem weiteren 19-Jährigen mehrere abgepackte Tütchen Marihuana sowie eine dreistellige Bargeldsumme fest. Der Mann war kurz zuvor am Marktplatz zusammen mit einer Personengruppe wegen störenden Verhaltens kontrolliert und mit einem Platzverweis belegt worden. Durch die Videoüberwachung konnte er wiedererkannt werden. Auf ihn kommt eine Anzeige wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln und wegen der Missachtung des Platzverweises zu. Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

