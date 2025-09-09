Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Tatverdächtige nach Einbrüchen ermittelt

Main-Tauber-Kreis (ots)

Lauda-Königshofen: Tatverdächtige nach Einbrüchen in Metzgerei ermittelt

Nachdem es im Zeitraum zwischen 22. August und 28.August zu mehreren Einbrüchen in eine Metzgerei in Lauda-Könighofen kam (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/6105967) , konnte die Polizei nun drei Tatverdächtige aufindig machen. Im Zuge der durch den Polizeiposten Lauda-Königshofen geführten Ermittlungen konnten drei Tatverdächtige im Alter von 17, 17 und 24 Jahren identifiziert werden. Bei anschließenden Wohnungsdurchsuchungen stellten die Einsatzkräfte Beweismittel sowie Teile des Diebesguts, darunter Fleisch- und Wurstwaren, Süßigkeiten und Getränke, sicher.

