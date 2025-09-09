PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Straftaten bei Fahrzeugkontrolle aufgedeckt

Hohenlohekreis (ots)

Mit mehreren Anzeigen haben die Insassen eines Seats nach einer Verkehrskontrolle am Montagabend in Forchtenberg zu rechnen.

Das mit zwei Personen besetzte Fahrzeug wurde gegen 21 Uhr in der Straße in den Zeiläckern durch eine Polizeistreife überprüft. Der 40-jährige Mann auf dem Fahrersitz konnte keine Fahrerlaubnis vorzeigen und roch stark nach Alkohol. Der daraufhin durchgeführte Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,52 Promille an. Ein Drogenschnelltest bestätigte zudem den Verdacht, dass der 40-Jährige auch unter Drogeneinfluss stand. Im Fahrzeug selbst konnten Drogen im niedrigen zweistelligen Grammbereich aufgefunden werden. Der Fahrer wurde durch eine Streife zur Blutentnahme gebracht. Auch der 33-jährige Mann der auf dem Beifahrersitz saß, durfte in einem Streifenwagen mitfahren. Er war wegen einem anderen Delikt zur Festnahme ausgeschrieben.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

