Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Schwangere bei Unfall verletzt

Hohenlohekreis (ots)

Kupferzell: Unfall an der roten Ampel

Bei einem Unfall am Dienstagmitttag auf der Bundesstraße 19 bei Kupferzell erlitt eine Schwangere leichte Verletzungen. Die Frau stand mit ihrem VW gegen 13:45 Uhr hinter einem Nissan und einem Mercedes an einer roten Ampel an der Kreuzung mit der Öhringer Straße und der Kupferzeller Straße, als sich von hinten der Mercedes Transporter eines 64-Jährigen näherte. Der Fahrer des Sprinters nahm die stehenden Fahrzeuge vermutlich nicht rechtzeitig war und kollidierte mit dem Heck des VWs. Dieser wurde abgewiesen und schleuderte mehrere Meter weiter in ein angrenzendes Feld und einen Abhang hinauf. Der Sprinter stieß zudem mit dem vor dem VW stehenden Mercedes zusammen, der durch die Wucht des Aufpralls wiederum gegen den davorstehenden Nissan gedrückt wurde. Die Fahrerin des VWs, ihre Beifahrerin und der 23-Jährige Fahrer des Mercedes erlitten leichte Verletzungen und wurden von Rettungskräften behandelt. Der Sprinter und der VW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Schäden an den Fahrzeugen belaufen sich ersten Schätzungen nach auf insgesamt rund 22.000 Euro.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

