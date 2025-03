Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250318 - 0286 Frankfurt - Fechenheim: Trickbetrüger erbeuten Bargeld

Frankfurt (ots)

(rü) Am gestrigen Montag (17. März 2025) erbeuteten zwei Trickdiebe einen niedrigen fünfstelligen Betrag von einer 71-jährigen Frankfurterin.

Die beiden bislang unbekannten Täter gaben sich als Mitarbeiter der Frankfurter Sparkasse sowie der Frankfurter Polizei aus. Nachdem sie der Frau vorgaukelten, dass die Vermögenswerte auf ihrem Konto nicht mehr sicher seien, verleiteten sie die Dame dazu, das Geld abzuheben und in einem Umschlag an einem vereinbarten Ort in der Fachfeldstraße abzulegen. Dort sammelten die Täter das Geld ein und entkamen unerkannt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt: Seien Sie vorsichtig, wenn jemand telefonisch Geld fordert. Weder die Polizei noch Mitarbeitende einer Bank werden dazu auffordern, Geld vom Konto zum Zwecke der Vermögenssicherung abzuheben und an einem bestimmten Ort für eine spätere Abholung durch die Polizei zu hinterlegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell