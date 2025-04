Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Geschwindigkeitsmessung an Kindertagesstätte

St. Goarshausen (ots)

St. Goarshausen - Am 02.04.2025 führte die Polizei eine Geschwindigkeitsmessung in der Wellmicher Straße, in Höhe der Kindertagesstätte Arche am Rhein durch. Hintergrund waren Beschwerden, dass dort schneller, als die erlaubten 30km/h gefahren werde. Bei der Kontrolle wurden zwölf Fahrzeuge mit zu hoher Geschwindigkeit gemessen. Sieben betroffenen Fahrzeugführer und Fahrzeugführerinnen mussten ein Verwarngeld bezahlen, gegen fünf weitere Betroffene wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt. Die Polizei St. Goarshausen wird an der Kita auch zukünftig entsprechende Messungen vornehmen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell