POL-HN: Einbruch in Gemeinschaftsschule, Brand in metallverarbeitendem Betrieb, Einbruch in Recyclinghof

Main-Tauber-Kreis (ots)

Weikersheim: Einbruch in Gemeinschaftsschule

Eine Gemeinschaftsschule in der Humboldstraße war Ziel eines Einbruchs. Zwischen Dienstagnachmittag, 16:30 Uhr bis Mittwochmorgen, 07:15 Uhr kletterte ein Einbrecher über mehrere Gebäudeteile zu einer Balkontür im ersten Obergeschoß der Schule. Die Balkontür wurde von dem Einbrecher vollständig entriegelt und der Täter gelangte durch diese in einen Raum im Inneren der Schule. Weiter ging es für ihn hier nicht, da die Bürotür des Raumes mehrfach verschlossen war. In dem Raum beschädigte er dortiges Inventar, in dem er es unter anderem vom Balkon warf. Ob er auch Gegenstände mitgenommen hat wird noch geklärt.

Das Polizeirevier Bad Mergentheim hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machten konnten, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Weikersheim unter der Telefonnummer 07934 9947-0 zu melden.

Bobstadt: Brand in metallverarbeitendem Betrieb

Beim Brand einer Lasermaschine entsteht fünfstelliger Schaden. Die Freiwillige Feuerwehr Boxberg, sowie eine Streife des Polizeireviers Tauberbischofsheim rückten am Mittwochmorgen um 08:30 Uhr wegen eines Brandalarms in einem metallverarbeitendem Betrieb in der Rudolf-Diesel-Straße aus. Vor Ort wurde eine starke Rauchentwicklung im Bereich einer Lasermaschine festgestellt. Zu einer offenen Flammenentwicklung kam es nicht, dennoch wurden durch die entstandene Hitze Teile in der Luftabzugsanlage beschädigt. Der Schaden wird auf eine mittlere fünfstellige Summe geschätzt.

Weikersheim: Einbruch in Recyclinghof

Beschädigtes Inventar und fehlendes Werkzeug sind die Folgen eines Einbruchs in einen Recyclinghof in der Bahnhofstraße. Einbrecher verschafften sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Zutritt zum Gelände des Recyclinghofs. Dort wurde der Elektroschrottcontainer geöffnet und der Inhalt auf dem Boden davor verteilt. Auch die Unterstellhütte der Mitarbeitenden des Recyclinghofs war Ziel des Einbruchs. Hier wurde eine Kaffekasse gelehrt und eine Werkzeugschublade aufgebrochen. Diese Werkzeug wurde in Teilen ebenfalls entwendet.

Die weiteren Ermittlungen werden durch den Polizeiposten Weikersheim betrieben. Zeugen werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 07934 9947-0 zu melden.

