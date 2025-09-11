POL-HN: Polizeipräsidium Heilbronn: Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit heute nicht besetzt

Heilbronn (ots) - Mosbach: Drei Verletzte bei Unfall Drei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Mittwochabend in Mosbach. Gegen 21 Uhr war ein 21-Jähriger mit seinem BMW auf dem Hardhofweg von Mosbach kommend in Richtung Neckarzimmern unterwegs, als er, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, in ...

