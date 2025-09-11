PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Polizeipräsidium Heilbronn: Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit heute nicht besetzt

Heilbronn (ots)

Aufgrund einer Veranstaltung ist die Pressestelle des Polizeipräsidiums Heilbronn am 11. September, ab 9:30 Uhr, nicht besetzt. Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Channel: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

