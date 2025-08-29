PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NMS: 250829-2-pdnms Mehrere Einbrüche in Feuerwehrgerätehäuser in Bereich Rendsburg-Eckernförde, Zeugen gesucht

Kreis Rendsburg / Eckernförde (ots)

Zwischen dem 27.08.2025 19.00 Uhr und dem 28.08.2025, 08.00 Uhr kam es zu insgesamt vier Einbrüchen in Feuerwehrgerätehäusern in den Gemeinden Groß Wittensee, Bokel, Ellerdorf und Borgstedt.

An allen vier Tatorten wurden entweder Türen oder Fenster der Gerätehäuser aufgehebelt, in Ellerdorf wurde aus dem Feuerwehrgerätehaus ein Seitenschneider sowie ein Hooligen-Tool gestohlen, in Bokel erbeuteten der oder die Täter unter anderem einiges an Werkzeug sowie eine hochwertigen Wärmebildkamera und ein Akku für eine Kettensäge. In Groß Wittensee und in Borgstedt verließen der oder die Täter die Gerätehäuser ohne Stehlgut.

Ob in den vier genannten Fällen ein Tatzusammenhang besteht, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

In allen vier Fällen sucht die Polizei in Rendsburg nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wem ist in der Nacht von 27.08.25 auf den 28.08.2025 etwas Verdächtiges im Bereich der jeweiligen Feuerwehrgerätehäuser aufgefallen? Wem sind ortsfremde Fahrzeuge oder auch Personen aufgefallen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

