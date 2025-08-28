PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neumünster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250828-2-pdnms Zeugen nach einer Körperverletzung in Elsdorf-Westermühlen gesucht

Elsdorf-Westermühlen ( Kreis RD-Eck ) (ots)

Am Sonntag, den 10.08.2025, zwischen 03.00 Uhr und 04.00 Uhr, soll es auf dem Zeltfest in Elsdorf-Westermühlen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Besucher und einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes gekommen sein.

Der Geschädigte ist bekannt, der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes wird noch gesucht.

Mindestens 3 Personen (1 Frau und 2 Männer - davon ein Feuerwehrmann) sollen den Vorfall beobachtet haben.

Die Polizeistation in Fockbek bittet diese Personen oder weitere Zeugen, sich bei der Polizeistation Fockbek, Tel. 04331-208120, zu melden.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neumünster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neumünster
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neumünster
Alle Meldungen Alle
  • 28.08.2025 – 09:49

    POL-NMS: 250828-1-pdnms B 77 ab Kanaltunnel Richtung Jevenstedt voll gesperrt nach Unfall

    Rendsburg / B 77 (ots) - Am heutigen Morgen gegen 07.40 Uhr kam es auf der B 77, zwischen dem Kanaltunnel und Jevenstedt, Fahrtrichtung Süden, zu einem Alleinunfall, ein LKW mit Gülle beladen kam von der Fahrbahn nach rechts ab und blieb auf der Seite dort liegen, verletzt wurde niemand. Warum der Fahrer von der Fahrbahn ab kam, kann derzeit noch nicht gesagt werden. ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 08:03

    POL-NMS: 250821-1-pdnms Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung auf der B 76 Höhe Gettorf gesucht

    B76 / Gettorf (ots) - Am 13.08.2025 gegen 10.00 Uhr befuhr eine Frau mit ihrem PKW die B 76 aus Eckernförde kommend in Richtung Kiel. Hinter ihr fuhr ein PKW Seat Leon, dieser drängelte und fuhr sehr dicht auf. Der Fahrer des Seat setzte dann zwischen Neudorf-Bornstein und der Abfahrt Gettorf-Süd trotz Gegenverkehr zum Überholen an. Sowohl die Anzeigende wie auch ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 16:56

    POL-NMS: 250820-1-pdnms Schwerer Verkehrsunfall auf der B203 Höhe Goosefeld

    B 203 / Goosefeld / Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots) - Am 20.08.2025 kam es gegen 14.25 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B 203 Höhe Goosefeld, ein Kradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem 85 jährigen deutschen PKW Fahrer und einem 75 jährigen deutschen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren