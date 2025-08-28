Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250828-2-pdnms Zeugen nach einer Körperverletzung in Elsdorf-Westermühlen gesucht

Elsdorf-Westermühlen ( Kreis RD-Eck ) (ots)

Am Sonntag, den 10.08.2025, zwischen 03.00 Uhr und 04.00 Uhr, soll es auf dem Zeltfest in Elsdorf-Westermühlen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Besucher und einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes gekommen sein.

Der Geschädigte ist bekannt, der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes wird noch gesucht.

Mindestens 3 Personen (1 Frau und 2 Männer - davon ein Feuerwehrmann) sollen den Vorfall beobachtet haben.

Die Polizeistation in Fockbek bittet diese Personen oder weitere Zeugen, sich bei der Polizeistation Fockbek, Tel. 04331-208120, zu melden.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell