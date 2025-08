POL-GT: Kleinkraftradfahrer nach Alleinunfall schwer verletzt

Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Am Donnerstagmittag (31.07., 13.30 - 14.00 Uhr) ergaunerte sich ein falsches Handwerker-Duo Schmuck aus der Wohnung einer Seniorin am Amtenbrinksweg. Den Erkenntnissen zufolge klingelten die bislang unbekannte Frau und der Mann bei der 79-jährigen Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses und gaben an, die Heizung ablesen zu wollen. Während die arglose ältere Dame die Frau in die Wohnung ...

