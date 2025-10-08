Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Kirchstraße

Defibrillator aus Praxis entwendet

Coesfeld (ots)

Ein bislang unbekannter Täter entwendete am 07.10.2025, gegen 13.15 Uhr, einen Defibrillator aus einer Arztpraxis auf der Kirchstraße in Olfen. Der Mann entwendete das Gerät, als er kurzfristig alleine im Raum war.

Er kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - Vollbart - grau meliertes Haar

Der Unbekannte flüchtete mit einem silbernen Seat mit Coesfelder Kennzeichen.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell