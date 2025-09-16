PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-VDKO: Nachtrag LKW Brand BAB 3 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main Höhe Kilometers 49,9

Neustadt (Wied) (ots)

Am 16.09.2025 kam es gegen 15:20 Uhr zu einem Vollbrand eines Sattelzuges auf der Bundesautobahn 3 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main, auf Höhe der Autobahnkilometrierung 49,9. Aus bislang unbekannten Gründen geriet die Zugmaschine in Brand. Das Feuer ist auf das gesamte Fahrzeuggespann übergegangen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung und des Feuers musste die A3 zunächst in beide Richtungen vollgesperrt werden. Der Verkehr in Richtung Köln konnte nach den Löschmaßnahmen wieder freigegeben werden.

An der Anschlussstelle Bad Honnef / Linz wurde eine Umleitung für den Verkehr in Richtung Frankfurt am Main eingerichtet. Die Verkehrsteilnehmer zwischen den Anschlussstellen Bad Honnef / Linz und Neustadt (Wied) werden aktuell über den linken Fahrstreifen an der Einsatzörtlichkeit vorbeigeleitet.

Die Bergungsarbeiten werden voraussichtlich noch bis in die späten Abendstunden andauern. Von Presseanfragen bitten wir aufgrund der Einsatzbewältigung aktuell abzusehen. Eine Abschlussmeldung wird nachgereicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Montabaur

Telefon: 02602 93270

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

