Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Ein Leichtverletzter nach Auffahrunfall

Lennestadt (ots)

Am Sonntag (14. September) kam es um 14:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Bilstein. Auf der B55 war es vor einer Ampel zu einem Auffahrunfall gekommen, an dem vier Fahrzeuge beteiligt waren. Nach derzeitigem Kenntnisstand war ein 27-Jähriger mit seinem Auto auf das Fahrzeug eines 21-Jährigen aufgefahren, als dieser vor der roten Ampel stand. Durch den Zusammenstoß wurden auch zwei weitere Autos beschädigt, die vor dem PKW des 21-Jährigen hielten. Während alle anderen Beteiligten augenscheinlich unverletzt blieben, wurde der 21-Jährige leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand insgesamt ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell