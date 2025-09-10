PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Auffahrunfall auf LKW-Auflieger mit verletzter Fahrzeugführerin - Vollsperrung der A48 Richtungsfahrbahn Trier

Montabaur (ots)

Am 10.09.25, gegen 05:08h wurde ein unbeleuchteter Sprinter auf der A48 Fahrtrichtung Trier in Höhe KM1,5 gemeldet.

Kurz nach Eintreffen der Streife, inklusive eines Absicherungsfahrzeugs kam es trotz erfolgter Verkehrswarnung zu einem Folgeunfall. Ein LKW musste aufgrund der Verkehrssituation abbremsen. Das nachfolgende Fahrzeug, ein Hyundai bremste noch ab, wurde jedoch durch ein weiteres Fahrzeug, ein Opel, unter den Auflieger des LKW geschoben. Die Fahrzeugführerin konnte sich selbständig mit Unterstützung durch Ersthelfer aus ihrem Fahrzeug befreien. Diese wurde glücklicherweise lediglich leicht verletzt. Sie wurde zur Versorgung und Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Insassen des Opel wurden ebenfalls lediglich leicht verletzt und ebenfalls zur Versorgung und Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Zur Bergung der unfallbeteiligten Fahrzeuge war eine Vollsperrung der A48, Richtungsfahrbahn Trier notwendig, welche im Moment noch andauert. Es entstand durch den Verkehrsunfall ein Gesamtschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Koblenz
Autobahnpolizei Montabaur

Telefon: 02602-93270

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

