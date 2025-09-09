PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: PRESSEERSTMELDUNG: Verkehrsunfall mit entlaufener Kuh - mehrere Beteiligte, mindestens eine Person im Fahrzeug eingeklemmt und verletzt - Vollsperrung Richtung Koblenz

Ransbach-Baumbach (ots)

Gegen 20:45 Uhr wurde der Autobahnpolizei Montabaur eine entwichene Kuh neben der Fahrbahn der BAB 48 in Höhe der Notausfahrt "Landshube" bei Ransbach-Baumbach gemeldet. Nur eine Minute später erging die weitere Meldung über die Kollision mindestens eines Fahrzeuges mit der Kuh, wobei eine Person verletzt und im Fahrzeug eingeklemmt wurde. Die Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme dauern aktuell an. Die Fahrtrichtung Koblenz ist momentan voll gesperrt. Es wird gebeten, von Nachfragen abzusehen. Es wird unaufgefordert nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Koblenz
PASt Montabaur

Telefon: 02602/9327-0

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

