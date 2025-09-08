Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person - ausgelaufene Betriebsstoffe machen Fahrbahnreinigung notwendig

Dernbach/NR (ots)

Gegen 02:20 Uhr befuhren ein PKW-Anhänger Gespann und ein PKW in der genannten Reihenfolge den rechten Fahrstreifen der BAB 3 in der Gemarkung Dernbach/NR in Fahrtrichtung Frankfurt, als der hintere PKW dem vorderen Anhänger aufgrund ungenügenden Sicherheitsabstandes auffuhr. Dabei wurde die 53 jährige Fahrzeugführerin des vorausfahrenden Gespannes leicht verletzt, der 33- jährige Unfallverursacher aus NRW blieb unverletzt. Da aus einem der Unfallfahrzeuge Betriebsstoffe ausliefen, musste die Fahrbahn mit einem Reinigungsfahrzeug gereinigt werden. Aus diesem Grund kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen bis in die frühen Morgenstunden und in den Berufsverkehr. An den beteiligten Unfallfahrzeugen entstand Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell