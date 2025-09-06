Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Verkehrsunfall zwischen Motorradfahrer und Sattelzug - Zeugenaufruf -

BAB61, Gem. Rheinböllen, FR Köln (ots)

Am Samstag, dem 06.09.2025 wurde gegen 09.15 Uhr der Polizeiautobahnstation Mendig ein Verkehrsunfall auf der BAB 61, Fahrtrichtung Köln zwischen den Anschlussstellen Rheinböllen und Laudert, kurz hinter der Anschlussstelle Rheinböllen gemeldet.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es im Bereich der rechten der drei zur Verfügung stehenden Fahrspuren zum Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Sattelzug. Unbeteiligte Zeugen gaben gegenüber dem beteiligten Sattelzugfahrer an, dass der Motorradfahrer kurz vor dem Unfallgeschehen den Verkehr verbotswidrig auf der rechten Spur überholt haben könnte, wodurch es in der Folge zum Zusammenstoß mit dem Auflieger des Sattelzug gekommen sein soll. Die Zeugin, welche Angaben gegenüber dem Sattelzugfahrer getätigt hat wird gebeten, sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Weitere Zeugen die Angaben zum Unfallhergang machen können werden ebenfalls gebeten, sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell