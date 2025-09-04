PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Abschlussmeldung: Verkehrsunfall mit überschlagenem PKW auf der BAB 48

Koblenz (ots)

Heute Morgen ereignete sich gegen 07:10 Uhr ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der BAB 48 in Fahrtrichtung Dernbacher Dreieck, kurz vor der Anschlussstelle Koblenz Nord.

Nach dem jetzigen Ermittlungsstand dürfte sich der Unfall wie folgt ereignet haben:

Ein PKW befuhr den Verzögerungsstreifen der Anschlussstelle Koblenz Nord in Fahrtrichtung Koblenz. Hierbei wollte er auf den rechten Fahrstreifen wechseln, wo zu diesem Zeitpunkt ein Kleintransporter fuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch der Transporter gegen die Mittelschutzwand prallte, mit einem weiteren PKW zusammenstieß und sich anschließend überschlug.

Alle Insassen konnten sich eigenständig aus den Fahrzeugen befreien und wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Die Richtungsfahrbahn Dernbach war für die Dauer der Unfallaufnahme teilweise gesperrt.

Im Einsatz waren neben der Polizeiautobahnstation Montabaur, die Feuerwehr Koblenz, die Autobahnmeisterei sowie der Rettungsdienst.

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Montabaur
02602-93270

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Koblenz
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 04.09.2025 – 07:27

    POL-VDKO: Erstmeldung: Verkehrsunfall mit überschlagenem PKW auf der BAB 48

    Koblenz (ots) - Soeben kam es zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen auf der BAB 48 in Fahrtrichtung Dernbacher Dreieck, kurz vor der Anschlussstelle Koblenz Nord. Polizei und Rettungskräfte sind vor Ort. Die Richtungsfahrbahn Dernbach ist aktuell voll gesperrt. Ortskundige werden gebeten, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren. Rückfragen ...

    mehr
  • 02.09.2025 – 20:24

    POL-VDKO: Pressenachtragsmeldung - Verkehrsunfall mit Vollsperrung auf der A 3

    Krunkel, Autobahn 3, Rtg. Köln, KM 56 (ots) - In Folge des Verkehrsunfalles im Bereich Neustadt/Wied vom Vormittag hatte sich wegen der Sperr- und Ableitungsmaßnahmen ein Stau gebildet. Dessen Ende hatte der 59-jährige ukrainische Fahrer eines unbeladenen polnischen Sattelzuges übersehen und war auf dem rechten Fahrstreifen auf das Heck des vor ihm abbremsenden ...

    mehr
  • 02.09.2025 – 15:12

    POL-VDKO: Pkw-Vollbrand

    56299 Ochtendung, BAB 61, FR Ludwigshafen, km 220 (ots) - Heute Mittag gegen 12:50 Uhr kam es auf der BAB 61 in FR Ludwigshafen kurz vor dem Parkplatz Im Weidenfeld zu einem Brand eines Pkw mit Pferdeanhänger. Der Pkw einer 35-jährigen Dame aus dem Raum Freiburg geriet vermutlich infolge eines technischen Defektes aus dem Motorraum ausgehend in Brand. Sie konnte ihren Pkw auf den Standstreifen lenken, ihr Kleinkind von der Rückbank aus dem Fahrzeug nehmen, anschließend ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren