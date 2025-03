LPI-SHL: Teure Pedelecs gestohlen

Obermaßfeld (ots) - Unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Freitagmittag bis Montagnachmittag die Außenfassade eines Vereinshauses in der Gartenstraße in Obermaßfeld-Grimmenthal. Des Weiteren beschmierten sie zwei Fenster und das Pflaster vor dem Haus mit weißer Farbe. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Auch an der daneben befindlichen Schule in der Kapellenstraße wurden in diesem Zeitraum die ...

