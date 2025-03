Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Zeugen nach Farbschmierereien gesucht

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Bislang noch unbekannte Täter haben im Laufe des Wochenendes eine Mauer und mehrere Stromkästen beschmiert und einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro verursacht. Gegen 12 Uhr am Sonntag (9.3.) bemerkten Zeugen in der Dammstraße an der Ecke zur Weinbergstraße die schwarzen Schmierereien an einer dortigen Mauer sowie an zwei gegenüberliegenden Stromkästen. Der Tatzeitraum reicht bis zum Vortag zurück. Da die Schriftzüge auch politische Inhalte enthalten, ermittelt jetzt der polizeiliche Staatsschutz. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 mit der Kriminalinspektion Staatsschutz in Verbindung zu setzen.

