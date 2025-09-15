Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Zeugenaufruf - Straßenverkehrsgefährdung

BAB61, Rheinböllen Fahrtrichtung Emmelshausen (ots)

Am Montag, dem 15.09.2025 wurde der Führungszentrale des Polizeipräsidiums Koblenz im Bereich der BAB 61 gegen 15:10 Uhr, Gemarkung Rheinböllen, ein sehr unsicher geführter PKW, Marke Audi, in Fahrtrichtung Koblenz gemeldet.

Das Fahrzeug mit rumänischer Zulassung soll im weiteren Verlauf der BAB 61 bis zur letztendlichen Kontrollörtlichkeit auf dem Parkplatz Hellerwald, Gemarkung Boppard-Bucholz, mehrfach durch unsichere Fahrweise aufgefallen sein und dabei mehrere Verkehrsteilnehmer durch Beinaheunfälle gefährdet haben.

Zeugen und/oder Verkehrsteilnehmer, die den oben beschriebenen PKW gesichtet haben und durch die Fahrweise gefährdet worden sein könnten, werden gebeten sich zeitnah mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.

