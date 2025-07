Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Zwei Wohnungseinbrüche/Krimineller bedroht Seniorin

Bensheim (ots)

Vermutlich über ein offenstehendes Fenster drang ein Unbekannter am Dienstagnachmittag (22.07.), kurz vor 14.30 Uhr, in ein Wohnhaus in der Suzuki-Allee ein und bedrohte anschließend die 76 Jahre alte Bewohnerin mit einem Messer. Der Kriminelle erbeutete 150 Euro und suchte in den Räumlichkeiten noch nach weiteren Wertgegenständen. Der Frau gelang es in einem unbeobachteten Moment unverletzt aus dem Haus zu flüchten und per Mobiltelefon Hilfe zu verständigen. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach dem flüchtigen Einbrecher verlief bislang ergebnislos. Der Unbekannte ist circa 40 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und kräftig. Der Mann hat dunkelblonde, mittellange Haare und trug ein graues T-Shirt sowie eine dunkle Maske. Er sprach Deutsch mit Akzent.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich zudem in der Zeit zwischen 10.30 und 17.30 Uhr in der Arminstraße. Dort drangen Kriminelle gewaltsam über ein Fenster in ein Einfamilienhaus ein und ließen Schmuck und Geld mitgehen. Ob es zwischen den beiden Taten einen Zusammenhang gibt, ist bislang unklar.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell