Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach einer 17-Jährigen

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden,

03.09.2025

(cp)Die am 03.09.2025 um 01:02 Uhr veröffentlichte Vermisstenfahndung nach einer 17-jährigen Jugendlichen aus Wiesbaden wird hiermit zurückgenommen. Sie wurde wohlbehalten aufgegriffen.

Es wird gebeten, das zur Verfügung gestellte Lichtbild nicht länger zu verwenden und etwaige Veröffentlichungen nicht weiter zur Verfügung zu stellen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen
Polizeidirektion Wiesbaden
Kommissar vom Dienst

Telefon: (0611) 345-2042
E-Mail: KvD.Wiesbaden.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

