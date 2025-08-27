Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Auffinden eines verdächtigen Gegenstandes auf Gehweg +++ Mann zeigt Bauarbeiter schusswaffenähnlichen Gegenstand von Balkon aus +++

1. Auffinden eines verdächtigen Gegenstandes auf Gehweg, Wiesbaden, Heinrich-Zille-Straße, Mittwoch, 27.08.2025, 11:30 Uhr

(nzi) Am Mittwochvormittag meldet ein Passant über den Notruf einen verdächtigen Gegenstand auf dem Gehweg.

Durch eine unmittelbar entsandte Streife konnte bei einer ersten Begutachtung des Gegenstandes eine Gefahr nicht ausgeschlossen werden, weshalb Fachkräfte der Feuerwehr sowie des Landeskriminalamtes hinzugezogen und der angrenzende Bereich abgesperrt wurde.

Durch die hinzugezogenen Fachkräfte des Hessischen Landeskriminalamts konnte der Gegenstand letztendlich in Verwahrung genommen werden. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung der Anwohner.

2. Mann zeigt Bauarbeiter schusswaffenähnlichen Gegenstand von Balkon aus, Wiesbaden, Klingholzstraße, Mittwoch, 27.08.2025, 15:30 Uhr

(nzi) Am Mittwochnachmittag meldete ein Bauarbeiter, welcher sich auf einem Baugerüst befand, dass er soeben eine männliche Person dabei beobachtet habe, wie diese mit einem schusswaffenähnlichen Gegenstand ihren Balkon betrat.

Der Bauarbeiter fühlte sich durch die andere Person bedroht, weshalb es in der Folge zu einem größeren Polizeieinsatz kam, in dessen Verlauf eine weiträumige Absperrung des Bereichs erfolgte.

Letztendlich konnte der 56-jährige Wiesbadener widerstandslos festgenommen werden. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem Gegenstand um eine Schreckschusswaffe.

Der Wiesbadener muss sich jetzt in dem gegen ihn eingeleiteten Ermittlungsverfahren verantworten.

