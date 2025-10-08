PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Winkelstraße
Verdächtige flüchten und lassen Auto mit PTB-Waffe und Drogen zurück

Coesfeld (ots)

Aufmerksame Zeugen meldeten am 07.10.2025, gegen 22.15 Uhr, ein verdächtiges Auto auf dem Lehrerparkplatz der Ludgeri-Grundschule auf der Loburger Straße in Coesfeld. Beim Eintreffen der Beamten flüchtete das Auto vor der Polizei in Richtung Winkelstraße. Aufgrund von Absperrpfosten endete die Fahrt hier und drei Personen verließen das Fahrzeug. Eine Person rannte in Richtung Winkelstraße und zwei in Richtung Anlohstraße. Augenscheinlich handelte es sich um männliche Personen. Das Auto ließen sie mit offen stehenden Türen zurück. Im Innenraum fanden die eingesetzten Polizisten, neben einer Menge Unrat, eine Schreckschusswaffe und eine Plastiktüte mit Cannabis.

Bei dem Auto handelt es sich um einen grauen Skoda Superb, der jedoch seit 17.02.2025 nicht mehr zugelassen ist.

Die Kriminalpolizei sicherte die Spuren und nahm die Ermittlungen auf. Das Auto wurde sichergestellt. Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld

