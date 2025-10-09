Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Jakobiring

Fußgängerin touchiert und weitergefahren

Coesfeld (ots)

Eine 24-jährige Fußgängerin aus Coesfeld ging am 08.10.2025, gegen 18.30 Uhr, die Letter Straße in Coesfeld entlang in Gehrichtung Dülmener Straße. Sie beabsichtigte, an der Kreuzung Jakobiring/Letter Straße/Südring die Fahrbahn der Jakobistraße zu überqueren. Zum selben Zeitpunkt näherte sich ein weißer Kastenwagen aus der Jakobistraße kommend der Kreuzung. Er verlangsamte die Fahrt und die Fußgängerin nahm an, dass er sie die Straße überqueren ließe. Die 24-Jährige betrat die Fahrbahn und im selben Moment bog der Kastenwagen vor ihr ab. Dabei fuhr er über den rechten Fuß der Coesfelderin und touchierte ihre rechte Körperseite. Anschließend bog der weiße Kastenwagen nach rechts auf die Letter Straße ein und fuhr in Richtung der Dülmener Straße, ohne zuvor schadensregulierende Maßnahmen eingeleitet zu haben. Die Fußgängerin verletzte sich und ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell