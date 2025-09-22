Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei nimmt 38-jährigen Mann nach versuchtem Diebstahl mit Messer fest

Dortmund (ots)

Am Sonntagabend, 21. September, gegen 19:40 Uhr, konnte die Polizei einen 38-jährigen Mann nach einem versuchten Diebstahl auf dem Gelände einer Autowerkstatt in Dortmund festnehmen. Dank des schnellen Eingreifens aufmerksamer Mitarbeiter wurde der Täter gestellt und der Polizei übergeben.

Zur oben genannten Zeit bemerkten Zeugen einen Diebstahlversuch aus einem Fahrzeug in der Glückaufstraße. Der Tatverdächtige war in die Fahrerkabine eines Kraftfahrzeugs eingestiegen und versuchte dort, eine Werkzeugbox aufzubrechen.

Als er von Mitarbeitern der Werkstatt überrascht wurde, flüchtete der Mann vom Tatort. Die Angestellten zögerten nicht, nahmen die Verfolgung auf und konnten den Flüchtigen festhalten, bis die alarmierten Einsatzkräfte der Polizei eintrafen.

Die Überwachungsvideos der Werkstatt zeigten nicht nur den genauen Tathergang, sondern auch, dass der Mann mit einem Fahrrad zum Tatort gekommen war. Durch die Angaben eines Mitarbeiters konnte das Fahrrad eindeutig als in der Nacht zuvor in der Burgholzstraße gestohlen identifiziert werden.

Bei seiner Festnahme führte der 38-jährige Rumäne zudem ein Messer bei sich. Er wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

