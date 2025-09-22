Polizei Dortmund

POL-DO: Mehrere Anzeigen nach Flucht vor der Polizei

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0816

Am frühen Freitagabend (19. September 2025) um 17.30 Uhr fiel Einsatzkräften der Polizei Dortmund ein 18-Jähriger auf einem E-Bike auf, welches recht zügig und quasi von selbst fuhr. Grund genug für die Beamten, einen genaueren Blick auf das Zweirad zu werfen.

Die Polizisten waren auf der Straße Im Dorfe in Dortmund-Eving unterwegs, als ihnen der 18-jährige Dortmunder auf dem E-Bike auffiel. Das Fahrrad fuhr, ohne dass der junge Mann in die Pedalen trat. Es fehlte zudem ein Versicherungskennzeichen. Die Einsatzkräfte gaben dem Dortmunder Anhaltezeichen, jedoch reagierte dieser erst, als sie kurz das Martinshorn einschalteten. Anstatt anzuhalten, trat der 18-Jährige nun zusätzlich in die Pedale und versuchte, zu flüchten. Auch auf Lautsprecheransagen reagierte der junge Mann nicht, ebenso wenig auf die persönliche Ansprache durch das geöffnete Fenster des Streifenwagens.

Im Einmündungsbereich Widumer Platz / Im Löken wollte der Dortmunder die Beamten offenbar kreuzen, um nach links abzubiegen. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Streifenwagen. Der 18-Jährige setzte seine Flucht zu Fuß fort, konnte jedoch von den Polizisten eingeholt werden.

Nun stellten sich auch die Gründe für die Flucht heraus: Der 18-Jährige fuhr unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und ohne Fahrerlaubnis. Zudem besteht der Verdacht wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Ihn erwarten entsprechende Anzeigen. Das E-Bike stellten die Einsatzkräfte für ein technisches Gutachten sicher.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell