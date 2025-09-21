Polizei Dortmund

POL-DO: Motorradfahrer verstirbt nach Alleinunfall auf der A 4

Dortmund (ots)

Am Samstagmittag (20.09.) verunglückte ein Motorradfahrer auf der A 4. Der Mann verstarb an der Unfallstelle.

Gegen 12:15 Uhr fuhr ein 60-Jähriger (aus Siegen) mit seinem Motorrad die A 4 in Richtung Olpe. Zwischen den Anschlussstellen Krombach und Kreuztal verlor er in einer langgezogenen Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Krad, kollidierte mit der linken Schutzplanke und stürzte. Durch den Unfall erlitt der Mann so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der 60-Jährige mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Die Unfallaufnahme erfolgte durch das spezialisierte Verkehrsunfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb de Richtungsfarbahn Olpe gesperrt, um 19 Uhr konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden.

Die Beamten stellten das Motorrad und das Handy des Siegeners sicher. Angehörige des Mannes, die kurz nach dem Unfall an der Unfallstelle erschienen, wurden durch einen Notfallseelsorger betreut.

