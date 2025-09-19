Polizei Dortmund

POL-DO: Mieterin überrascht Einbrecher: Schnelle Festnahme nach Fluchtversuch

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0810

Am Donnerstagabend (18.09.) versuchte ein Mann, in eine Wohnung im Dortmunder Stadtteil Marten einzubrechen. Dabei wurde er von der Mieterin überrascht, kurz darauf klickten die Handschellen.

Gegen 22 Uhr bemerkte eine 57-jährige Dortmunderin Taschenlampenschein aus dem Schlafzimmer ihrer Erdgeschosswohnung an der Straße Sadelhof. Als sie das Zimmer betrat, war das Fenster geöffnet und ein Mann stand auf der Fensterbank. Als die Dortmunderin ihn ansprach, flüchtete er in Richtung Martener Straße.

Sofort wurden durch die Leitstelle zahlreiche Streifenwagen für die Fahndung entsandt. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Mann mit einer Stadtbahn in Richtung Innenstadt flüchtete. Und tatsächlich konnte über die Videokameras der DSW21 kurz darauf eine Person in einer Stadtbahn erkannt werden, die mit der Täterbeschreibung übereinstimmte.

In der Haltestelle Unionstraße nahmen Einsatzkräfte den Mann schließlich widerstandslos fest. Bei ihm handelt es sich um einen 24-jährigen Syrer ohne festen Wohnsitz. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde er in das zentrale Polizeigewahrsam gebracht. Im Laufe des heutigen Tages soll er dem Haftrichter vorgeführt werden. Den 24-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen des versuchten Wohnungseinbruchdiebstahls.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell