Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfall auf der A2 bei Bönen: Drei Personen verletzt, eine tödlich - die Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0808

Am Donnerstag (18. September) ereignete sich gegen 12:10 Uhr auf der A2 in Richtung Oberhausen ein schwerer Verkehrsunfall. Zwei Frauen erlitten lebensgefährliche Verletzungen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen stand ein Ford mit eingeschaltetem Warnblinklicht aufgrund einer Panne auf dem mittleren Fahrstreifen zwischen Hamm und dem Kamener Kreuz, als eine 49-jährige Autofahrerin aus Dortmund, aus bislang ungeklärter Ursache ungebremst auffuhr.

Die 28-jährige Fahrerin und ihre 29-jährige Beifahrerin (beide aus Bielefeld) erlitten bei dem Zusammenstoß lebensgefährliche Verletzungen.

Ein Rettungshubschrauber flog sie in ein Krankenhaus, wo die 28-jährige Fahrerin ihren Verletzungen jedoch erlag. Die 49-jährige Fahrerin aus Dortmund wurde leicht verletzt.

Zur Unfallaufnahme war das Verkehrsunfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Dortmund vor Ort, um alle Spuren zu sichern. Während der Unfallaufnahme waren der rechte und der mittlere Fahrstreifen gesperrt. Dies führte vereinzelt zu Vollsperrungen. Die Unfallaufnahme dauerte bis in die Abendstunden.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Hergang machen können. Hinweise bitte an die Autobahnpolizeiwache Kamen unter der Rufnummer 0231/132-4521.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell