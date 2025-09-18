Polizei Dortmund

POL-DO: Unbekannter missachtet Vorfahrtsregelung - Seniorin leicht verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0805

Die Polizei Dortmund sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall mit Flucht am Dienstag, den 16. September 2025, an der Kreuzung Saarlandstraße/Ruhrallee. Eine Seniorin stürzte und wurde leicht verletzt.

Der 41-jährige Dortmunder fuhr um 13:30 Uhr mit seinem Bus von der Saarlandstraße in die Kreuzung Saarlandstraße/Ruhrallee, wo ihm ein bislang unbekannter Autofahrer die Vorfahrt nahm. Der Busfahrer leitete eine starke Bremsung ein, weshalb die Seniorin von ihrem Sitz stürzte. Dabei wurde sie leicht verletzt.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Pkw machen können. Nach Aussagen des Busfahrers handelt es sich um ein kleines Auto entweder in schwarz oder grau.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Mitte unter Tel.: 0231/132-1121.

