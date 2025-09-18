Polizei Dortmund

POL-DO: Dortmunderin nach Verkehrsunfallflucht im Kreuzviertel verletzt: Die Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Am vergangenen Sonntag kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fahrerin eines Elektrokleinstfahrzeugs schwere Verletzungen erlitt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Die 36-jährige Dortmunderin fuhr am Sonntag (14. September) gegen 16:45 Uhr mit ihrem Elektrokleinstfahrzeug (Segway) die Straße Sonnenplatz entlang und bog in die Große Heimstraße in südlicher Fahrtrichtung ein. Dort stürzte sie.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte sie zuvor einen Anstoß im hinteren Bereich des Fahrzeugs bemerkt. Während sie auf der Fahrbahn lag, sprach sie ein Fahrradfahrer an.

Sie fuhr dann verletzt weiter und ließ sich im Bereich der Lindemannstraße (Höhe Aral-Tankstelle) von einem Passanten helfen, der Erste Hilfe leistete.

Aufgrund ihrer Verletzungen musste sie in einem Krankenhaus behandelt werden. Lebensgefahr bestand zu keinem Zeitpunkt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Mitte unter Tel. 0231/132-1121 zu melden.

